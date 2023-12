Ein 48-Jähriger soll am Sonntagabend, 17.12.2023, in der Habsburgerstraße in Freiburg durch einen Unbekannten im Gesicht verletzt worden sein.

Freiburg (ots) - Wie der Geschädigte der Polizei mitteilte, habe er zwischen 19 und 19.30 Uhr an der Haltestelle Tennenbacher Platz in Fahrtrichtung Innenstadt gestanden, als eine ihm nicht bekannte Person ihm ohne Vorwarnung ins Gesicht getreten habe. Der Mann erlitt einen Jochbeinbruch. Eine Beschreibung des Angreifers liegt nicht vor.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 0761 29607-0 (tagsüber) beim Polizeiposten Freiburg-Herdern oder rund um die Uhr unter Tel. 0761 882-4221 beim Polizeirevier Freiburg-Nord zu melden.



oec