Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ist am Dienstag, 05.12.2023, um 13.10 Uhr gegen den Mast einer Lichtzeichenanlage in der Friedhofstraße in Freiburg gefahren.

Freiburg (ots) - Der Mast, der sich auf Höhe der Fußgängerampel zur Lortzingstraße befindet, wurde stark verbogen und gegen die Hochleitung der Straßenbahn gedrückt.



Der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Möglicherweise handelte es sich um einen Lkw, der aufgrund der maximalen Durchfahrtshöhe einer kurz darauffolgenden Brücke wenden musste und im Verlauf des Wendevorgangs mit dem Mast der Lichtzeichenanlage zusammenstieß.



Die Höhe des Sachschadens wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0761 882 3100 zu melden.



oec