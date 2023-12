Einen Verkehrsunfall verursacht haben soll ein bislang unbekannter Autofahrer am 07.12.2023 auf dem Leopoldring in Freiburg.

Freiburg (ots) - Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.



Aktuellen Erkenntnissen zufolge befuhr der mutmaßliche Unfallverursacher den rechten Fahrstreifen in westliche Richtung, als er um 11.15 Uhr auf einen Pkw auffuhr, der aufgrund einer roten Ampel (Höhe Karlstraße) langsamer wurde. Das gerammte Fahrzeug wurde dabei auf ein weiteres, an der Ampel wartendes Fahrzeug aufgeschoben.



An beiden Autos entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von mindestens 3.000 Euro, der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Auch sein Fahrzeug dürfte Beschädigungen aufweisen.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 0761 882 3100 zu melden.



oec