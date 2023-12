Am Mittwochabend, 6.12.2023, gegen 17:45 Uhr, kam es auf der BAB A 5, in Fahrtrichtung Freiburg, in Höhe der Anschlusstelle Teningen zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen.

Freiburg (ots) - Der Unfall, bei dem auch ein Kleintransporter beteiligt war, fand auf dem linken Fahrstreifen statt. Insgesamt wurde eine Person leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme bildete sich ein erheblicher Rückstau.