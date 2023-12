Die Polizei ermittelt wegen Unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle sowie Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung.

Freiburg (ots) - Am Samstag, den 16.12.2023, gegen 13:30 Uhr querte eine 52-jährige Fußgängerin die Sundgauallee bei Grünlicht. Sie kam von der Hofackerstraße her.



Ebenfalls von der Hofackerstraße kam eine 32-Jährige, die nach links in die Sundgauallee abbog und hierbei die Fußgängerin übersah.



Die Fußgängerin wurde in der Folge von dem Pkw erfasst und hierbei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sie wurde in ein örtliches Krankenhaus verbracht.



Nach dem Verkehrunfall fuhr die Verursacherin davon, ohne sich um die Frau bzw. die Schadensregulierung zu kümmern.



Die Verkehrspolizei Freiburg konnte die mutmaßliche Unfallverursacherin ermitteln - ein Zeuge hatte das Kennzeichen ablesen können.



Zeugen zum vorliegenden Sachverhalt werden gebeten, sich rund um die Uhr bei der Verkehrspolizei in Freiburg unter 0761 882 3100 zu melden.



