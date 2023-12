Am Mittwochvormittag, 06.12.2023, kam es gegen 10:45 Uhr im Freiburger Ortsteil Wiehre zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde.

Freiburg (ots) - Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein unbekannter blauer Kleinwagen mit überhöhter Geschwindigkeit die Zasiusstraße in Richtung Günterstalstraße und missachtete an der Kreuzung Zasiusstraße/ Turnseestraße die Vorfahrt des von rechts kommenden Verkehrs.



Es kommt zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten 38- jährigen Radfahrer, der sich durch den Sturz Verletzungen zuzog, welche in einer benachbarten Klinik behandelt werden mussten.



Der unbekannte PKW- Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in Richtung Günterstalstraße, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern.



Die Verkehrspolizei Freiburg (0761-882-3100) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Fahrzeug oder zum Fahrzeugführer geben können.