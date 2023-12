Landkreis Lörrach

Freiburg (ots) - Am Dienstag, den 26.12.2023, gegen ca. 02:20 Uhr, befuhr ein Fahrzeug mit französischer Zulassung die A98 bei Lörrach-Mitte in Fahrtrichtung Weil am Rhein und im Folgenden die A5 in Fahrtrichtung Freiburg entgegen der Fahrtrichtung, als Geisterfahrer.

Das Fahrzeug konnte auf Höhe Efringen-Kirchen gestoppt werden. Der Fahrer wirkte stark alkoholisiert, ein Alkomat-Test war jedoch nicht möglich. Glücklicherweise kam es zu keinen Unfällen.



Mögliche Zeugen oder Geschädigte, welche den Vorfall beobachtet haben, möchten sich mit dem VD Weil am Rhein in Verbindung setzen.

Telefon: 07621-9800-0.



FLZ / Fi