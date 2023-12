Am Montag, 18.12.2023, gegen 07.00 Uhr, überschlug sich auf der Autobahn A 98 ein 26-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Mitsubishi Colt.

Freiburg (ots) - Er kam zwischen den Anschlussstellen Kandern und Binzen, vermutlich aufgrund den Witterungsbedingungen, nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mit seinem Pkw und kam mit diesem auf dem Seitenstreifen zum Liegen. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand ein Totalschaden. Dieser musste abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr vor Ort.



Zwischen den Anschlussstellen Binzen und Eimeldingen geriet am Montag, 18.12.2023, gegen 07.30 Uhr, eine 29-jährige Frau auf der Autobahn A 98 aufgrund der witterungsbedingte Glätte mit ihrem Pkw ins Schleudern und prallte zunächst gegen die Mittelschutzplanke. Der Pkw der 29-Jährigen wurde von der Mittelschutzplanke nach rechts abgewiesen und kollidierte mit einem auf gleicher Höhe fahrenden Pkw. Der 58-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe ist hier momentan nicht bekannt.