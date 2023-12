Auf der Autobahn A 98, zwischen der Anschlussstelle Lörrach Ost und dem Autobahndreieck Hochrhein, soll es am Mittwoch, 20.12.2023, gegen 15.10 Uhr, zu einer Nötigung und im Anschluss zu einer Körperverletzung gekommen sein.

Freiburg (ots) - Ein 31-jähriger Fahrer eines Audi soll durch den Fahrer eines schwarzen Audi auf der Autobahn A 98 durch Drängeln, dichtes Auffahren und schließlich durch Herunterbremsen auf etwa 20 bis 30 Stundenkilometer genötigt worden sein. Im Bereich der Wildtierbrücke seien beide Beteiligte auf den Standstreifen gefahren. Auf dem Standstreifen soll der Fahrer des schwarzen Audi dem 31-Jährigen einen Kopfstoß versetzt haben. Dadurch wurde das Nasenbein des 31-Jährige gebrochen. Auch verlor der 31-Jährige einen Teil eines Schneidezahnes.

Der Fahrer des schwarzen Audi soll bereits zuvor anderen Verkehrsteilnehmer dicht aufgefahren sein und diese bedrängt / genötigt haben.



Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, welche den Vorfall beobachteten und sachdienliche Hinweise geben können, mögen sich bitte mit der Verkehrspolizei in Verbindung setzen. Ebenso Verkehrsteilnehmer welche durch das Fahrverhalten des Fahrers des schwarzen Audis vielleicht genötigt / gefährdet wurden. An dem schwarzen Audi waren Schweizer Kennzeichen angebracht.