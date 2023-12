Waldkirch: Nach Messerangriff schwer verletzt - Dringend Tatverdächtiger festgenommen Am Donnerstagabend, 07.12.2023, gegen 17.10 Uhr kam es in einer Wohnung in der Moltkestraße in Waldkirch zu einem Gewaltdelikt.

Freiburg (ots) - Nach den bisherigen Ermittlungen stach ein 64-jähriger Mann auf seinen Betreuer mit einem Küchenmesser ein. Hierdurch verletzte er ihn schwer.



Der dringend Tatverdächtige konnte noch im Tatortbereich vorläufig festgenommen werden. Er wird noch im Laufe des heutigen Tages auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg beim Amtsgericht Freiburg einem Haftrichter vorgeführt.



Der Schwerverletzte wurde in eine Klinik eingeliefert und befindet sich zwischenzeitlich nicht mehr in Lebensgefahr.



Das Kriminalkommissariat Emmendingen hat die Ermittlungen übernommen.