Am Samstag, 16.12.2023 gegen 23:00 Uhr wurden durch einen bislang unbekannten Täter in der Bahnhofsstraße zwei Feuerwerkskörper in den Sattel eines Fahrrads gesteckt und angezündet.

Freiburg (ots) - Daraufhin brannte der Fahrradsattel. Die Freiwillige Feuerwehr Gottenheim konnte den Sattel kurze Zeit später erfolgreich löschen.



Durch Zeugen wurde bekannt, dass der Täter in Richtung Bahnhof flüchtete. Beschrieben wurde dieser wie folgt: Ca. 170cm groß, schwarz gekleidet, Kapuze über den Kopf gezogen, dunkle Sturmhaube und weiße Schuhe.



Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein rotes Herrenfahrrad der Marke Epple.



Das Polizeirevier Breisach bittet den Besitzer des Fahrrads, sowie Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter Tel. 07667 9117-0 zu melden.