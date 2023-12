Am 11.12.2023 gegen 23:00 Uhr teilte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes über Notruf der Polizei mit, dass er auf dem Gelände einer Firma in der Buchheimer Straße eine Person bemerkte, welche sich unberechtigt auf dem Firmengelände aufhielt.

Freiburg (ots) - Der Mann ergriff noch vor Eintreffen der Polizei die Flucht. Hierbei verlor dieser einen Schlüsselbund.

Die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Breisach und der Polizeihundeführerstaffel konnten anhand des Schlüsselbunds in unmittelbarer Nähe ein Auto auffinden. In diesem wurden diverse Einbruchswerkzeuge, ein Handy und ein Personalausweis aufgefunden. Im Rahmen der Ermittlungen konnte letztendlich der Täter identifiziert werden. Ermittelt wird nun unter anderem ob der 33-jährige Mann mit russischer Staatsbürgerschaft, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, auch für weitere Einbrüche in Frage kommt.