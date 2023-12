Am Sonntagmittag, 17.12.2023, gegen 16:15 Uhr, ist in der Ortsdurchfahrt von Grafenhausen ein Auto gegen eine Laterne geprallt.

Freiburg (ots) - Der 79 Jahre alte Fahrer verletzte sich leicht. In einer Linkskurve war er zu weit nach rechts geraten und von der Straße abgekommen. Der verletzte Fahrer wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Auto und der Laterne beläuft sich auf insgesamt ca. 6500 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.