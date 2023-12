Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren oder Rangieren das Heck eines auf einem Stellplatz stehenden schwarzen Mercedes-Benz, GLE.

Freiburg (ots) - Der Mercedes-Benz stand auf einem Stellplatz vor dem Anwesen Steingasse 9 B. Das Heck des Mercedes-Benz sei an zwei unterschiedlichen Stellen sowie an unterschiedlichen Tatzeiträumen beschädigt worden. Der eine Tatzeitraum soll sich von Donnerstag, 14.12.2023, 05.00 Uhr bis 08.30 Uhr erstrecken und der zweite Tatzeitraum liege zwischen Dienstag, 19.12.2023, 19.00 Uhr bis Mittwoch, 20.12.2023, 16.00 Uhr. Der am Mercedes-Benz entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.



Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Telefon 07624 98900, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können. Aufgrund des Spurenbildes könnten die Beschädigungen auch durch einen Fahrzeuganhänger verursacht worden sein.