In der Nacht auf Sonntag, 10.12.2023, zwischen Mitternacht und 03:00 Uhr, ist ein Mercedes-Benz auf dem Parkplatz beim Kurhaus in Häusern beschädigt worden.

Freiburg (ots) - Beim Rangieren dürfte ein unbekanntes Fahrzeug den geparkten Mercedes-Benz am Heck touchiert haben. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von knapp 1000 Euro. Splitter einer Rückleuchte vom verursachenden Fahrzeug blieben zurück. Überwiegend Besucher einer Veranstaltung in der Halle hatten in dieser Nacht ihre Fahrzeuge dort auf dem Parkplatz abgestellt. Auf Zeugenhinweise hofft das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0.