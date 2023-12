In einen Lebensmittelmarkt in Herrischried wurde in der Nacht auf Montag, 11.12.2023, eingebrochen.

Freiburg (ots) - Hierzu wurde die Scheibe einer Eingangstüre eingeschlagen. Der oder die Einbrecher machten sich über die Zigaretten her. Zum Abtransport der Zigaretten wurden im Markt befindliche Brotkörbe verwendet. Die Anzahl der entwendeten Zigaretten und somit auch die Schadenshöhe sind noch nicht bekannt. Die Tatzeit lag genau zwischen Sonntag, 20:00 Uhr, und Montag, 05:00 Uhr. Um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen bittet der Polizeiposten Görwihl, Tel. 07764 932998-0.