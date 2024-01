Am Silvesterabend, 31.12.2023, gegen 22:00 Uhr, hat sich auf der L 151 zwischen Todtmoos und Herrischried ein Kleinwagen überschlagen.

Freiburg (ots) - Vier Insassen verletzten sich dabei leicht und kamen in umliegende Krankenhäuser. Der 19-jährige Fahrer war in einer Kurve von der Straße abgekommen. Das Auto überschlug sich neben der Straße. Alle vier Insassen konnten sich selbstständig aus dem schwer beschädigten Kleinwagen befreien. An diesem entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Neben der Polizei waren der Rettungsdienst und die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.