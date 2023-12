In der Nacht auf Samstag, 02.12.2023, gegen 01:00 Uhr, hat sich ein junger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der L 161 zwischen Lienheim und Reckingen leicht verletzt.

Freiburg (ots) - Der 18-jährige hatte auf der schneeglatten Straße die Kontrolle über seinen Pkw verloren. Das schleudernde Auto kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Der leicht verletzte Fahrer wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz.