Am Montag, 04.12.2023, in dem Zeitraum zwischen 10.50 Uhr bis 13.15 Uhr, wurde ein schwarzer Daimler-Benz vorne links von einem anderen Fahrzeug beschädigt.

Freiburg (ots) - Als Unfallörtlichkeit könnte der Parkplatz an der Erstelhalle, beim dortigen Kindergarten, in Frage kommen, aber auch die Riehenstraße in Höhe der Hausnummer 100. An dem Daimler-Benz entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.



Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können.