In der Nacht auf Montag bzw. am Montagmorgen, 18.12.2023, haben sich Unbekannte in Jestetten-Altenburg an Autos zu schaffen gemacht.

Freiburg (ots) - Nach Mitternacht überprüften nach dem derzeitigen Ermittlungsstand zwei Männer mehrere in den Straßen Im Niederfeld und In der Huob abgestellte Autos auf die Verschlussverhältnisse, nicht verschlossene Autos wurden durchsucht. Aus einem offenen Pkw "Im Niederfeld" stahl mutmaßlich dieselbe Täterschaft einen hellblauen Rucksack und andere Dinge. Gegen 06:00 Uhr war dort ein Mann mit Fahrrad und eben diesem Rucksack beobachtet worden. Die beiden Tatverdächtigen trugen Kapuzenpullis und hatten die Gesichter mit OP-Masken verdeckt. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Jestetten, Tel. 07745/ 7234, entgegen.