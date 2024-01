An Silvester bzw. Neujahr kam es in Wieslet zu einem vollendeten Einbruch und einem Einbruchsversuch in Wohnhäuser.

Freiburg (ots) - Beide betroffenen Häuser lagen in der Teichmattstraße. Am Montag, 01.01.2024, gegen 02:00 Uhr, waren dort die Bewohner eines Einfamilienhauses wach geworden und hatten das Licht eingeschalten. Deshalb dürften der oder die Einbrecher die Flucht ergriffen haben. Am Haus zeugten mehreren Hebelspuren von Aufbruchsversuchen, die äußere Scheibe eines Fensters war zersplittert. Durch den dadurch verursachten Lärmpegel dürften die Bewohner aufgeschreckt worden sein. Ins Haus waren die Einbrecher nicht gelangt. Zuvor dürften mutmaßlich dieselben Täter über ein eingeschlagenes Kellerfenster in ein anderes Haus in dieser Straße eingedrungen sein. Schmuck und ein geringer Bargeldbetrag wurden gestohlen. Auch an diesem Haus waren mehrere Aufbruchsversuche unternommen worden. Die Kriminalpolizei Lörrach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen (Kontakt 07621 176-0).