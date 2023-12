Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Freiburg (ots) - [Gemeinde Feldberg;]



Am Sonntag, 10. Dezember 2023, gegen 15.50 Uhr, kam es auf einer Skipiste, nähe der Brücke in Richtung Zeigerbahn auf dem Feldberg, zu einer fahrlässigen Körperverletzung.

Ein 24-jähriger männlicher Skifahrer wurde durch eine bislang unbekannte Person mit dessen Skistöcken am rechten Arm erfasst. Hierbei erlitt der 24-jährige Skifahrer leichte Verletzungen und wurde vor Ort durch die Bergwacht versorgt.

Aufgrund der Tatsache, dass der Verursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, flüchtete, hat die Polizei Titisee-Neustadt die Ermittlungen aufgenommen.

Der Tatverdächtige habe laut Zeugenaussage zur Tatzeit eine grün-weiße Jacke getragen und sei ca. 185cm groß und ungefähr im Alter von 25 Jahren.



Das Polizeirevier Titisee-Neustadt bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 07651-93360 zu melden.