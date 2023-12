Der Polizei wurden am Abend des Freitag, 22.12.2023 zwei Einbrüche in Auggen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, gemeldet.

Freiburg (ots) - In einem der Fälle verschaffte sich die Täterschaft über die Terrasse Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Hierzu wurde eine Scheibe eingeschlagen und so die Türe geöffnet. Sowohl der Keller als auch Erd- und Obergeschoss wurden durchsucht.



Entwendet wurden Wertgegenstände in Höhe einer etwa mittleren fünfstelligen Summe.



In einem weiteren Fall blieb es bei einem versuchten Einbruch - hier wurde erfolglos versucht die Terrassentür aufzuhebeln. Das Objekt wurde nicht betreten - zu einem Diebstahlschaden kam es nicht.



Beide Wohnobjekte befinden sich im östlichen Teil von Auggen und sind etwa 500 Meter Luftlinie voneinander entfernt.



Ein Tatzusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden.



Es werden Zeugen gesucht.



Wer hat am 22.12.2023 ab Einbruch der Dunkelheit verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen Liestengasse und Blauenblickstraße bzw. im Wohngebiet nahe des Friedhofes gesehen?



Hinweise werden rund um die Uhr an das Polizeirevier in Müllheim erbeten, Tel. 07631 17880.



PP FR, FLZ / MP