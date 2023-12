27.12.2023 - 19:50 Uhr: Sowohl bei der Integrierten Leitstelle in Freiburg als auch bei der Polizei gingen zur genannten Zeit mehrere Notrufe ein.

Freiburg (ots) - Gemeldet wurde ein Großbrand in einem Industriegebiet in Breisach-Ost.



Bisher ist bekannt, dass bei einem Gewerbebetrieb insgesamt 10 Quads sowie ein Lieferwagen in Brand geraten waren.



Menschen kamen nicht zu Schaden.



Die Feuerwehr konnte die Fahrzeuge bis gegen 20:45 Uhr vollständig ablöschen.



Der Sachschaden an den betroffenen Fahrzeuge liegt insgesamt bei etwa 400.000 Euro.

Ein Gebäudeteil wurde durch die Hitzeeinwirkung ebenfalls leicht beschädigt.



Die Brandursache ist unklar - Brandstiftung wird nach momentanem Stand der Ermittlungen aber nicht ausgeschlossen.



Die Polizei sucht nun Zeugen.



Wem sind im Bereich Industriegebiet "Im Gelbstein" östlich der L 104 bzw. der Straße "Zum Kaiserstuhl" zwischen 19:30 und 19:45 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?



Hinweise bitte rund um die Uhr an die Kriminalpolizei in Freiburg, Tel. 0761 882 2880.



PP FR, FLZ / MP