Der Integrierten Leitstelle Freiburg wurde am 03.12.2023, gegen 04:30 Uhr der Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens in Glottertal mitgeteilt.

Freiburg (ots) - Der betroffene Hof befindet sich etwa 300 Meter von der L 112 / Talstraße entfernt und steht momentan in Vollbrand.



Die Feuerwehr Glottertal mit Unterstützung weiterer drei umliegender Wehren (Denzlingen/Gundelfingen/Kirchzarten) ist im Einsatz.

Eine Gefahr für umliegende Gebäude besteht nicht.



In diesem Zusammenhang wurden drei Bewohner durch Rauchgas verletzt. Sie wurden in eine Klinik verbracht.



Der Sachschaden wird auf einen siebenstelligen Betrag geschätzt.



Hinweise zur Brandursache sind noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



In der Ortsdurchfahrt von Glottertal (L 112) kann es aufgrund der Einsatzmaßnahmen zu Einschränkungen kommen.



Stand: 03.12.2023 / 05:20 Uhr



PP FR, FLZ / MP