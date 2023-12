Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 17.12.2023, gegen 05:25 Uhr in Neuenburg am Rhein.

Freiburg (ots) - Bisher ist bekannt, dass ein Pkw alleinbeteiligt über den Kreisverkehr "Am Wuhrloch/B378/Kronenrain" fuhr. Der Pkw wurde hierbei völlig beschädigt.



Da es sich bei dem verunfallten Fahrzeug um einen neuwertigen Mietwagen handelt, wird der Sachschaden auf etwa mindestens 40.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug wurde beschädigt zurück gelassen.



Laut Zeugenaussage soll aus dem verunfallten Fahrzeug eine Personengruppe ausgestiegen sein - die Polizei geht von vier Personen aus.

Die Personen seien dann in ein anderes Fahrzeug umgestiegen und in Richtung Frankreich davon gefahren.



Aufgrund der Gesamtumstände ist nicht davon auszugehen, dass Personen verletzt wurden - der Fremdschaden im Bereich des Kreisverkehrs liegt bei etwa 1000.- Euro.



Die Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle - das verunfallte Fahrzeug wurde bis auf Weiteres sichergestellt.



Wer hat zum genannten Zeitpunkt verdächtige Fahrzeuge auf der B 378 wahrgenommen, die mit diesem Sachverhalt in Verbindung stehen könnten?



Wer kann in diesem Zusammenhang Angaben zu verdächtigen Personen machen?



Hinweise werden rund um die Uhr an das Polizeirevier Müllheim erbeten, Tel. 07631 17880.



PP FR, FLZ / MP