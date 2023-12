Am Freitag, dem 01.12.2023, kam es zwischen 15:20 Uhr und 15:35 Uhr auf der (Umfahrung) B3 zwischen Kenzingen und Herbolzheim zu mehreren gefährlichen Überholvorgängen einer schwarzen Mercedes-Limousine.

Freiburg (ots) - Zunächst fuhr der Mercedes von Kenzingen in Richtung Herbolzheim und überholte trotz Gegenverkehr mehrfach in einer Fahrzeugkolonne, die sich aufgrund eines Traktors gebildet hatte.



Nur wenige Minuten später fiel der gleiche Mercedes in der anderen Richtung mit seiner aggressiven Fahrweise auf.



In der Breitenfeldstraße in Kenzingen kam es folglich zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden, bei dem sich der schwarze Mercedes im Anschluss als Verursacher in rasanter Fahrweise entfernte und flüchtete.



Bereits am frühen Nachmittag fiel der Mercedes auf einem Herbolzheimer Supermarktparkplatz auf, als er mit quietschenden Reifen seine Runden drehte.



Das Polizeirevier Emmendingen sucht nun Verkehrsteilnehmer, die Angaben zu den Vorfällen machen können oder selbst gefährdet wurden. Auch jene Zeugen, die ihre Mitteilung anonym gemacht hatten, werden gebeten, sich erneut zu melden.



Hinweise bitte rund um die Uhr an das Polizeirevier Emmendingen unter der Telefonnummer: 07641 582 - 0 oder zu den Bürozeiten ab Montag an den Polizeiposten Kenzingen, Tel. 07644 92910



PP FR, FLZ / MP