- Freitag, 22.12.2023 - 11:30 Uhr:

Freiburg (ots) - Eine 80-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Straße "Auf der Gänsmatt"/Schopfheim in Richtung

Gündenhausen.



An der dortigen Einmündung beabsichtigte die 80-Jährige nach rechts abzubiegen.

Sie übersah hierbei den auf dem Radweg heranfahrenden 38-Jährigen auf seinem

Fahrrad.



Der Radfahrer wurde durch die Kollision schwer, aber nicht lebensgefährlich

verletzt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.



Die Unfallverursacherin gelangt u.a. wegen Fahrlässiger Körperverletzung im

Straßenverkehr zur Anzeige.



Zeugen werden gebeten, sich rund um die Uhr unter 07622 666980 beim

Polizeirevier Schopfheim zu melden.



PP FR, FLZ / MP