Die Feuerwehr musste ausrücken, weil am Sonntag, den 17.12.2023, gegen 20:10 Uhr in der Straße "Mühlenrain" bei einem Gewerbebetrieb eine Plane angezündet worden war, mit welcher Lagerkisten abgedeckt sind.

Freiburg (ots) - Die Polizei in Weil am Rhein ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Inbrandsetzung. Zur Begehung der Tat musste das Gelände betreten werden.



Zu einem großen Schaden kam es nicht.



Die Polizei sucht Zeugen.



Wem sind im Bereich Mühlenrain und Hauptstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?



Hinweise bitte rund um die Uhr an das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 97970



PP FR, FLZ / MP