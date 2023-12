Die Schneepracht am Donnerstag, 30.11.2023, sorgte im Landkreis Waldshut, insbesondere in den Morgenstunden, für zahlreiche witterungsbedingte Verkehrsunfälle und Verkehrsbehinderungen.

Freiburg (ots) - Nur bei einem Unfall wurde eine Autofahrerin leicht verletzt. Die Verkehrsbehinderungen wurden meist durch querstehende Lkws verursacht.



Die leicht verletzte 29 Jahre alte Autofahrerin war gegen 06:15 Uhr auf der L 169 zwischen der Unteren Alp und Stühlingen auf der schneebedeckten Straße in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto überschlug sich in einem Feld. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand trug die Autofahrerin nur leichte Schnittverletzungen davon.



Gegen 06:30 Uhr rutschte eine 37-jährige Autofahrerin in Görwihl-Tiefenstein in eine Hauswand. Die Frau blieb glücklicheweise unversehrt. Das Auto wurde schwer beschädigt, auch die Hausfassade wurde in Mitleidenschaft gezogen.



Mit drei Sommerreifen und einem aufgezogenen Ersatzrad war gegen 06:45 Uhr ein 20-jähriger Autofahrer auf der L 152 talwärts in Richtung Rippolingen unterwegs. Auf der schneebedeckten Straße ging das nicht gut. Das Auto geriet ins Rutschen, beschädigten einen Leitpfosten und prallte schließlich gegen einen Baum. Der Sachschaden am Auto liegt bei rund 2000 Euro.



Auf der K 6582 zwischen Jestetten und Rheinau endete gegen 07:45 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen drei Autos mit zwei Totalschäden. Insgesamt dürfte ein Sachschaden von rund 40000 Euro bei diesem Verkehrsunfall entstanden sein.



In Bernau war gegen 12:55 Uhr ein 44 Jahre alter Lkw-Fahrer rückwärts aus einer Hofeinfahrt auf die Todtmooser Straße rangiert, um zu wenden. Seine Sicht war durch einen großen Schneehaufen eingeschränkt. Der Lkw kollidierte mit einem herannahenden Auto. Dieses Auto war nicht mehr zugelassen und somit auch nicht versichert. Die 35-jährige Fahrerin und der Fahrzeughalter werden deshalb angezeigt. Der Wagen war schon verkauft. Der Sachschaden liegt allein beim Auto bei rund 10000 Euro.



Kurzzeitig war auch die L 159 im Steinatal gesperrt. Dort war es gegen 14:30 Uhr zu einem Felssturz gekommen, so dass die Fahrbahn durch einen großen Felsen und zahlreiche Bäumen blockiert war. Die Feuerwehr und die Straßenmeisterei konnten die Straße zeitnah wieder freimachen.



Auf der L 152 zwischen Eggingen und Untermettingen musste ein liegengebliebener Sattelzug von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Straße blieb für den Autoverkehr passierbar. Die Verkehrsbehinderung dauert bis in die Abendstunden an.