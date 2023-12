Samstag, 23.12.2023, 01:30 Uhr: Eine Anwohnerin teilte über Notruf an die Polizei mit, dass sie soeben einen Knall gehört habe.

Freiburg (ots) - Sie hatte danach einen Pkw in der Straße "Ob dem Tal" nahe des Schwimmbades wegfahren sehen und konnte das Kennzeichen mitteilen.



Die Polizei konnte an der Halteranschrift nur noch das stark unfallbeschädigte Fahrzeug vorfinden - wer mit dem Fahrzeug gefahren war, konnte bisher nicht ermittelt werden.



Letztlich stellte sich heraus, dass an der Unfallstelle in Bonndorf Teile eines Verkehrszeichens beschädigt worden war. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa mehrere hundert Euro.



Die Polizei sucht nun Zeugen.



Wem ist gegen 01:30 Uhr ein grau-silberner Mercedes Benz mit FR-Zulassung unweit des Schwimmbades Bonndorf sowie zwischen Bonndorf und Lenzkirch aufgefallen?



Wer kann Angaben zu Insassen des Fahrzeuges bzw. der Fahrweise machen?



Die Sachbearbeitung wurde in Vertretung für die Polizei in Waldshut von Beamten des Polizeireviers in Titisee-Neustadt übernommen. Hinweise bitte rund um die Uhr an 07651 93360.



PP FR, FLZ / MP