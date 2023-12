Sonntag, 17.12.2023, 21:10 Uhr:

Freiburg (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es zur genannten Zeit in Hottingen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr eine 24-Jährige mit ihrem Pkw auf der L 151 (Murgtalstraße) von Murg/Hänner kommend in Richtung Hottingen-Mitte.



Bereits innerorts kam die 24-Jährige auf bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn - dort kollidierte sie mit der ihr entgegen kommenden 21-jährigen Pkw-Fahrerin, die ihrerseits von der Fahrbahn abgewiesen wurde und an einen Baum prallte.



Die 24-jährige Unfallverursacherin wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen unter Einsatz eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus verbracht.

Die 21-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.



Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden - der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.



Die Maßnahmen an der Unfallstelle werden gegen 00:00 Uhr voraussichtlich beendet sein - bis dahin ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.



Die ersten polizeilichen Ermittlungen erfolgten durch Beamte des Polizeireviers Bad Säckingen. Die weitere Sachbearbeitung ist durch die Verkehrspolizei in Waldshut-Tiengen vorgesehen.



PP FR, FLZ / MP