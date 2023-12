Leichte Verletzungen trug am Montagmorgen, 04.12.2023, in Oberlauchringen ein Radfahrer nach einer Kollision mit einem Pkw davon.

Freiburg (ots) - Gegen 08:30 Uhr war der 52 Jahre alte Radler auf dem gemeinsamen Rad- und Fußweg entlang der Klettgaustraße unterwegs. An der Einmündung zur Eberwiesenstraße querte eine 44-jährige Autofahrerin seinen Weg, um auf die Klettgaustraße einzufahren. Der Radfahrer prallte gegen die Pkw-Front und rutschte über die Motorhaube. Dabei erlitt er leichte Verletzungen, die ambulant in einem Krankenhaus versorgt wurden. Die Bremsen am Fahrrad waren nicht funktionstüchtig. Fahrrad und Auto wurden leicht beschädigt. Der Sachschaden liegt bei rund 800 Euro.