Am Mittwochabend, 20.12.2023, gegen 18:00 Uhr, kam es an der Kreuzung Detzelner Straße/Wiggenbergstraße/Landvogtweg in Lauchringen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrer leicht verletzt wurde.

Freiburg (ots) - Ein 73 Jahre alter Mitsubishi-Fahrer hatte die Absicht, die Kreuzung zu queren. Er kollidierte mit dem bevorrechtigten Lieferwagen eines 57-jährigen Mannes. Dabei erlitt der Renault-Fahrer leichte Verletzungen. Mit einem Rettungswagen kam er in ein Krankenhaus. Der Renault war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden an den Fahrzeugen auf rund 18000 Euro.