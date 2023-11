In einem Wohnhaus in Murg hat am Mittwoch, 29.11.2023, gegen 11:00 Uhr, ein Trockner gebrannt.

Freiburg (ots) - Noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelang es den Bewohnern, das Feuer zu löschen. Personen kamen nicht zu schaden. Nur der Trockner und eine daneben befindliche Waschmaschine wurden beschädigt. Das Haus blieb bewohnbar. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen im Einsatz, der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen.