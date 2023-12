Am Dienstagmorgen, 12. Dezember 2023, gegen 7 Uhr, ereignete sich auf der Neustädter Straße in Lenzkirch-Kappel ein Verkehrsunfall.

Freiburg (ots) - Hierbei befuhr ein 58-jähriger Pkw-Fahrer den Mühlhaldenweg und wollte auf die Neustädter Straße in Fahrtrichtung Titisee-Neustadt weiterfahren. Dabei übersah dieser beim Einfahren in die Neustädter Straße ein 12-jähriges Kind, welches den dortigen Fußgängerüberweg von links überqueren wollte. Das 12-jährige Kind wurde frontal vom Pkw erfasst, sodass dieses sich leichte Verletzung zuzog.

Nachdem sich der 58-jährige Pkw-Fahrer kurz über das Befinden des Kindes erkundigte, setzte dieser jedoch seine Fahrt fort, ohne sich um die weitere Schadensregulierung zu kümmern. Das 12-jährige Kind wurde zur medizinischen Versorgung, durch den örtlichen Rettungsdienst, in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.



Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalles sich unter der Telefonnummer 07651-93360 zu melden.