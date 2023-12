Lkr.

Freiburg (ots) - Breisgau-Hochschwarzwald - Lenzkirch: Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Lkws kam es am Montag, 04.12.2023, gegen 15:45 Uhr auf der Bundesstraße 315 von Lenzkirch kommend, kurz vor Bonndorf-Holzschlag. Ein 45-jähriger Fahrer geriet mit seinem Sattelzug aufgrund unangepasster Geschwindigkeit in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Klein-Lkw. Alle drei Insassen des geschädigten Fahrzeugs wurden hierbei verletzt und in umliegende Kliniken verbracht. Aufgrund der vorherrschenden Witterung dauerte die Räumung der Fahrbahn bis in den Abend hinein an.



js