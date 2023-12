Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Im Zeitraum zwischen dem 15.12.2023, 15:00 Uhr, und dem 18.12.2023, 08:00 Uhr, vermutlich in den frühen Morgenstunden des 18.12.2023, wurde durch einen unbekannten Täter in der Hebelstraße in Löffingen der Außentank bei zwei geparkten Lkws aufgebohrt.

Freiburg (ots) - Die Lkws verloren insgesamt ca. 420 Liter Diesel. Dieser drang in das Erdreich ein, welches aufwendig durch eine Fachfirma abgetragen werden muss.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07651/93360 zu melden.