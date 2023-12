In der Nacht von Donnerstag, 14.12.2023, auf Freitag, 15.12.2023, schlug ein Unbekannter ein Fenster ein, um in einer Seniorenresidenz in der Friedrich-Hecker-Straße in die Räumlichkeiten eines Restaurants zu gelangen.

Freiburg (ots) - Der Unbekannte versuchte wohl einen kleinen Tresor aufzubrechen, was nicht gelang. Augenscheinlich wurden auch keine anderen Sachen aus dem Restaurant entwendet.