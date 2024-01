Zwischen Freitagabend, 29.12.2023, und Samstagabend, 30.12.2023, ist in eine Schule in der Inzlinger Straße in Lörrach eingebrochen worden.

Freiburg (ots) - Über eine eingeworfene Fensterscheibe waren der oder die Einbrecher in das Gebäude gelangt. Im Innern wurden Durchgangstüren gewaltsam geöffnet und mehrere Schränke sowie Regale durchsucht. Nach den bisherigen Feststellungen kam nichts weg. Das Polizeirevier Lörrach hat die Ermittlungen aufgenommen (Kontakt 07621 176-0).