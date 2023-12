In dem Zeitraum zwischen Montag, 18.12.2023, 19.00 Uhr bis Dienstag, 19.12.2023, 02.00 Uhr, schlug ein Unbekannter ein Fenster ein, um in der Brückenstraße in ein Vereinsheim zu gelangen.

Freiburg (ots) - Aus dem Vereinsheim wurden zwei Flaschen Spirituosen entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist hier nicht bekannt.