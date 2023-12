Am Montag, 25.12.2023, gegen 11.50 Uhr, stürzte ein 61-jähriger Fahrradfahrer in der Salzertstraße, in Höhe der Einmündung Hasenweg.

Freiburg (ots) - Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer sei in Höhe der Hausnummer 27 rückwärts auf die Salzertstraße eingefahren. Der 61-jährige, talwärts fahrende, Fahrradfahrer erkannte den einfahrenden Pkw und überbremste sein Fahrrad. Er kam zu Fall und verletzte sich leicht. Es kam zu keinem Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Radfahrer.



Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten und sachdienliche Hinweise geben können.