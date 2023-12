Am Mittwoch, 27.12.2023, wurden der Polizei vier Einbrüche mitgeteilt.

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Freitag, 22.12.2023 bis Mittwoch 27.12.2023, wurde in Räumlichkeiten eines Vereines in der Wintersbuckstraße eingebrochen. Ein Unbekannter schlug ein Loch in eine Fensterscheibe, entriegelte ein Fenster und gelangte so in die Räumlichkeiten. Verschlossene Büroschränke wurden aufgebrochen. Augenscheinlich wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.



Zwischen Samstag, 23.12.2023 bis Mittwoch, 27.12.2023, wurde auf dem Recyclinghof ein Container aufgebrochen. Aus mehreren aufgebrochenen Spinde wurden Werkzeuge entwendet.



Zwischen Dienstag, 26.12.2023 bis Mittwoch 27.12.2023, wurde im Grüttweg eine Fensterscheibe mittels eines Steines eingeworfen, um in eine Gaststätte zu gelangen. Augenscheinlich wurde aus der Gaststätte nichts entwendet.



Am Mittwoch,27.12.2023, gegen 01.20 Uhr, wurde auch im Grüttweg in die Büroräumlichkeiten des Campingplatzes eingebrochen. Auch hier wurde eine Fensterscheibe eingeworfen. Hier wird der entstandene Sachschaden auf etwa 1.000 Euro geschätzt.