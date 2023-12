Am Freitag, 15.12.2023, kurz nach 14.00 Uhr, befuhren ein 19-jähriger Fahrer eines Kleintransporters, sowie hinter ihm ein Motorradfahrer, die Bundesstraße 317 von der "Zollfreien" kommend in Richtung Lörrach, als der 19-Jährige in Höhe der Einmündung zur Hammerstraße rechts von dem Motorradfahrer überholt worden sein soll.

Freiburg (ots) - Der Pkw-Fahrer sei erschrocken, steuerte den Kleintransporter der Marke Fiat Doblo nach links und kam mit dem Reifen an den Bordstein der dortigen Verkehrsinsel. Der linke Vorderreifen wurde dadurch beschädigt und eine Weiterfahrt war nicht mehr möglich.



Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche den Überholvorgang beobachteten und sachdienliche Hinweise zu dem Motorradfahrer geben können.