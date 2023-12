In dem Zeitraum zwischen Montag, 04.12.2023, 20.50 Uhr bis Dienstag, 05.12.2023, 10.15 Uhr, brach ein Unbekannter in Tüllingen, in der Dorfstraße, brachial einen Gartenschopf auf.

Freiburg (ots) - Aus dem Schopf entwendete er ein graues Pedelec der Marke Cube. Das Pedelec war verschlossen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 3.700 Euro.