Am Mittwoch, 27.12.2023, gegen 12.20 Uhr, befuhr ein 55 Jahre alter Mann mit seinem Rennrad den Fußweg, welcher für Radfahrer freigegeben ist, entlang des Steinenbaches in Hauingen in Fahrrichtung des Flusses "Wiese".

Freiburg (ots) - Im Bereich der dortigen Unterführung stürzte der 55-Jährige mit seinem Rennrad, vermutlich aufgrund von Hochwasserschlamm, welcher sich auf dem Gehweg befand. Der leicht verletzte 55-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Rennrad entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.