Am Freitag, 08.12.2023, gegen 09.00 Uhr, stieß ein unbekanntes Fahrzeug gegen ein Motorrad der Marke Suzuki, welches in der Schulze-Delitzsch-Straße, in Höhe der Hausnummer 2, stand.

Freiburg (ots) - Der unbekannte Fahrzeugführer sei ausgestiegen und habe das am Boden liegende Motorrad angeschaut, dann wieder in sein Fahrzeug eingestiegen und davongefahren. An dem Motorrad entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.



Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht weitere Zeugen, welche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können. Bei dem gesuchten Fahrzeug könnte es sich um einen älteren, grauen Pkw handeln.