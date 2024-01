Zwei Pkw-Aufbrüche beschäftigten die Polizei in Lörrach am vergangenen Wochenende.

Freiburg (ots) - Am Freitag, 29.12.2023, zwischen 18:30 Uhr und 21:15 Uhr, wurde ein in der Kreuzstraße geparkter VW aufgebrochen. Aus dem Innenraum wurde ein Rucksack, ein Navigationsgerät und Bargeld entwendet. Am Sonntag, 31.12.2023, zwischen 18:00 Uhr und 20:15 Uhr, knackten Unbekannte einen grauen Honda SUV in der Eduard-Kaiser-Straße. Eine auf dem Beifahrersitz liegende Tasche mit einem Laptop und anderem Inhalt wurde mitgenommen. In beiden Fällen wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, entgegen.