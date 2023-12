Ein grauer VW Tiguan wurde am Freitag, 15.12.2023 zwischen 15.40 Uhr und 16.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße "In der Teichmatt" beschädigt.

Freiburg (ots) - Unbekannte ritzten vermutlich mit einem spitzen Gegenstand den Namen "Elias" in den Lack vom Kofferraum. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich zu melden.



