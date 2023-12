Die Hauptstraße befuhr bereits am Sonntag, 03.12.2023 gegen 15.45 Uhr ein Fahrradfahrer in aufsteigende Fahrtrichtung.

Freiburg (ots) - An einem Fußgängerüberweg vor dem Wiesentäler Hof hielt er an, um einem älteren Paar mit ihren drei Hunden die Überquerung zu ermöglichen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr an dem Fahrradfahrer vorbei und über den Fußgängerüberweg, sodass das Paar anhalten musste. Weiter soll der Fahrzeugführer beim Überholvorgang keinen ausreichenden Seitenabstand zum Fahrradfahrer eingehalten haben. Die Tathandlung konnte von der Kamera am Fahrrad aufgezeichnet werden. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht das unbekannte Paar. Sie werden gebeten, sich zu melden.



md/tb